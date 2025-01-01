Под рекой Вишерой в Пермском крае начали прокладку газопровода В ходе работ применяется технология наклонно-направленного бурения Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

На севере Пермского края продолжается строительство газопровода Соликамск—Чердынь. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, все работы идут в графике.

«Сейчас выполняется один из ключевых этапов стройки — важный и сложный вид работ. Методом наклонно-направленного бурения трубу прокладывают прямо под Вишерой», — сообщил глава региона.

Возведение первой очереди объекта стартовало в июле 2024 года. Газопровод пройдёт через ряд населённых пунктов, включая Соликамск, Красновишерск, Рябинино, Чердынь, Покчу, Езову, Вильгорт, Камгорт, Бигичи, Искор, Ныроб, Губдор, Нижнюю Язьву, Берёзовая Старицу и Серёгово. Протяжённость первого участка составит 100 км. В ходе работ применяется технология наклонно-направленного бурения, в частности при пересечении Вишеры и Колвы. Часть трассы будет проложена по территории лесного фонда.

Газопровод предоставит возможность газификации для 3,7 тыс. частных домов, а также восьми котельных, обеспечивающих теплом четыре школы, три детских сада, два фельдшерско-акушерских пункта и больницу в пяти населённых пунктах: сёлах Губдор и Серёгово, посёлках Берёзовая Старица и Рябинино и Чердыни.

В дальнейшем от этого газопровода планируется строительство межпоселковых сетей общей протяжённостью около 100 км для газификации ещё девяти населённых пунктов в этих муниципальных образованиях. Подключение к газу станет доступным для 6,5 тыс. домов и 18 котельных, которые будут использоваться для отопления медицинских и образовательных учреждений, а также для предприятий лесной промышленности.

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