Глава СКР взял на контроль предоставление жилья сироте в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин дал указание представить отчёт о результатах проверки, инициированной обращением о нарушении прав сироты в Пермском крае.

Речь идёт о жалобе, поступившей в адрес председателя СК России через платформу «ВКонтакте» и касающейся ущемления жилищных прав 22-летней девушки, имеющей статус сироты, проживающей в Пермском крае.

Девушка сообщает, что местные чиновники систематически отказывают ей в регистрации в качестве нуждающейся в жилье. Свои отказы они мотивируют отсутствием у неё прописки в регионе и фактическим местом работы в другом субъекте РФ. Заявительница выражает опасения, что может утратить право на получение квартиры, так как в июле 2025 года ей исполнится 23 года.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю начата проверка по данному факту. Центральный аппарат ведомства взял на контроль ход процессуальных действий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.