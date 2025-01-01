Продажи кофе в пермских кафе и ресторанах упали на 33% Наибольшее снижение зафиксировано на заказы латте и эспрессо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми стали менее охотно приобретать кофе в кафе и ресторанах. Согласно данным исследования «Контур.Маркет», опубликованным РИА Новости, реализация кофе в заведениях общественного питания Перми сократилась на 33% за год. Наиболее заметное снижение наблюдается в отношении латте и эспрессо.

По всей России в марте продажи уменьшились на 20% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, при этом средняя стоимость кофейного заказа увеличилась на 15%. Цены на капучино, латте и эспрессо выросли на 8%, 6% и 4% соответственно, достигнув 261, 262 и 226 руб. Американо подорожал на 16%, до 224 руб.

Ранее, в феврале, представители «МилФудс» (владельцы кофейного бренда Poetti, ранее известного как Paulig в России) сообщили о достижении мировыми ценами на кофе максимального уровня за последние 47 лет. В 2024 году робуста подорожала более чем вдвое, арабика — на 80%. В то же время, эксперт АКРА Антон Тренин отметил, что дефицита кофе в России не наблюдается, и спрос на напиток продолжает расти, несмотря на рекордные биржевые цены.

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