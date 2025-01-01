С 14 по 20 апреля в городах Прикамья отключат телерадиовещание Поделиться Твитнуть

С 14 по 20 апреля жители нескольких городов и районов Пермского края столкнутся с временными перерывами в трансляции теле- и радиоканалов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой радиотелевизионный передающий центр.

Так, 15 апреля, с полудня до 18:00 в Губахе будет приостановлено вещание каналов РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции «Радио России».

В тот же день, 15 апреля, с 12:00 до 18:00 жители Маховлян не смогут смотреть РТРС-1 и РТРС-2.

В Чайковском 15 апреля с 11:00 до 17:00 будет отсутствовать сигнал РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В Печенках (Мокино) трансляция РТРС-1 и РТРС-2 будет прервана 15 апреля с 10:00 до 16:00.

16 апреля в Барде (Краснояр-2) с 11:00 до 17:00 будут недоступны РТРС-1, РТРС-2, «Притулвье ТНВ», «Радио России» и «Бардымские зори».

В Чусовом 16 апреля с 09:00 до 18:00 возможно кратковременное отключение (не более двух часов) РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

17 апреля в Ильинском с 11:00 до 17:00 отключат РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В Чусовом 17 апреля с 09:00 до 18:00 также вероятны перерывы в вещании (до двух часов) РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

18 апреля в Уинском с 11:00 до 17:00 не будут работать РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

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