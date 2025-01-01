Прибывшие в Пермь сирийские беженцы могли бы работать врачами и учителями Но есть проблемы с подтверждением дипломов Поделиться Твитнуть

фото аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Сирийские семьи, прибывшие в Пермь 3 апреля, остро нуждаются в трудоустройстве, в мобильной связи и оформлении полисов ОМС. Об этом заявил в своём аккаунте ВКонтакте уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Он отметил значительные усилия региональных властей по поддержке новоприбывших, но подчеркнул наличие нерешённых проблем. В частности, остро стоит вопрос поиска подходящего жилья и работы. Среди беженцев есть специалисты с медицинским и педагогическим образованием, готовые вернуться к профессиональной деятельности, однако процесс подтверждения их квалификации создаёт сложности, пояснил омбудсмен.

Сапко также обратил внимание на необходимость решения вопросов, связанных с предоставлением сирийцам возможности приобретения сим-карт, авиа- и ж/д билетов. Сейчас ведётся работа по оформлению полисов ОМС. Кроме того, ощущается потребность в сезонной одежде, особенно для многодетной семьи, планирующей переезд к родственникам в другой регион.

Напомним, 3 апреля в Пермь прибыла группа из 50 беженцев из Сирии. Все они размещены в пунктах временного пребывания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.