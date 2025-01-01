В Прикамье возобновился интенсивный рост цен на бензин АИ-98 поднялся выше отметки в 85 рублей за литр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 7 апреля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 59,12 руб., что на 13 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал до 56,23 руб. (+12 коп.), АИ-95 — до 61,05 руб. (+13 коп.), АИ-98 — до 85,18 руб. (+40 коп.). Стоимость дизельного топлива выросла на 12 коп., до 71,66 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 1 по 7 апреля изменение цен на бензин было зафиксировано в 66 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Республике Татарстан (+1,1%). Снижение цен отмечено в шести субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-0,7%).

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