Пермская «Парма» уступила на выезде питерскому «Зениту» Последний матч регулярного сезона предстоит пермским баскетболистам 12 апреля Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 9 апреля в гостевом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ проиграл питерскому «Зениту» — 90:105.

«Играли жёстко, боролись, но не хватило сил на последнюю четверть», — утверждает телеграм-канал баскетбольного клуба. Лидером игры у пермяков стал Самсон Руженцев с результатом в 29 очков + 3 подбора.

В настоящее время Парма занимает седьмое место в турнирной таблице. 12 апреля пермскому клубу предстоит последний матч регулярного сезона — с БК «Пари-НН» в Перми, в УДС «Молот».

Ранее сообщалось, что молодёжная команда «Парма-М» одержала подряд две победы в Екатеринбурге.





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