Молодёжный состав БК «Парма» одержал победу в Екатеринбурге «Парма-М» выиграла у «Уралмаша-2» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал БК "Парма"

В заключительной игре регулярного чемпионата молодёжная команда «Парма-М» в игре на выезде одержала вторую победу над «Уралмашем-2». Как сообщает тг-канал БК «Парма», матч был непростым, а победа – красивой. Итоговый счёт – 85:69.

Это вторая подряд победа пермских баскетболистов в Екатеринбурге: предыдущий матч с «Уралмашем-2» состоялся 8 апреля, в день рождения главного тренера «Пармы-М» Антона Катаева, и закончился со счётом 70:67 в пользу пермяков.

В ближайшее время «младшей» Парме» предстоит серия игр плей-офф Единой молодёжной лиги ВТБ против «Зенита-М».

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