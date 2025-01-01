Бывшему директору пермской инвесткомпании продлили срок задержания Дмитрий Седов останется в СИЗО до 9 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок содержания под стражей представителя ООО «Квадра групп» и бывшего директора инвестиционной компании «Витус» Дмитрия Седова был 9 апреля продлён по решению суда Свердловского района Перми. Дмитрий Седов будет содержаться в СИЗО до 9 мая 2025 года.

Напомним: бизнесмен был задержан 11 января по обвинению в проведении небезопасных строительных работ при возведении жилых зданий (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В ходе расследования, проведённого Следственным управлением Следственного комитета РФ по Пермскому краю, было установлено, что с 2015 по 2016 год компанией под управлением обвиняемого в Кудымкаре были построены два дома, не соответствующие требованиям безопасности. Городская администрация в этих домах приобрела по муниципальным контрактам 155 квартир, чтобы переселить в них граждан из аварийного жилья; но, как оказалось, новостройки были построены с нарушением требований проекта — при сооружении несущих стен использовались блоки из ячеистого бетона с прочностью меньше требуемой.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», строительные дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока.

Бывшему директору «Витуса» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он пытался скрыться от следствия





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