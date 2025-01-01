В Перми предъявлены обвинения экс-директору инвесткомпании «Витус» Дмитрий Седов арестован Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми бывшему директору коммерческой компании предъявлено обвинение в проведении небезопасных строительных работ при возведении жилых зданий (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

В ходе расследования установлено, что с 2015 по 2016 год компанией под управлением обвиняемого, при участии подрядчика, в Кудымкаре было построено два дома, не соответствующих требованиям безопасности. Городская администрация в этих домах приобрела по муниципальным контрактам 155 квартир, чтобы переселить в них граждан из аварийного жилья. Но, как оказалось, новостройки не соответствовали требованиям безопасности, так как были построены с нарушением требований проекта — блоки из ячеистого бетона меньшей прочности использовались при сооружении несущих стен.

Бывший директор скрывался от следствия, но всё же был найден и задержан с помощью сотрудников ГУМВД России по Пермскому краю. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, по делу арестован Дмитрий Седов — представитель московского ООО «Квадра групп» и бывший директор пермской инвесткомпании «Витус».

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