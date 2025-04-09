К Дню космонавтики в Перми установят новый арт-объект
Стела в виде реверсивного следа ракеты украсит «космический» пригород
В п. Новые Ляды в Свердловском районе Перми в День космонавтики планируется открытие нового арт-объекта — стелы в виде реверсивного следа взлетающей ракеты. О начале работ по возведению объекта сообщает «Текст».
Стела создаётся по инициативе АО «Протон ПМ» — производителя жидкостных ракетных двигателей, входящего в пермский авиационно-космический производственный узел и являющегося градообразующим предприятием проекта «Технополис Новый Звёздный». Рядом со стелой планируется установка таблички с обозначением точки в пространстве в галактических и солнечных координатах.
Ранее стало известно о том, что в честь Дня космонавтики будет включена подсветка на пермской телебашне.
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