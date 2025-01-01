Пермская телебашня примет участие во всероссийском световом флешмобе Телебашни по всей стране включат праздничную иллюминацию ко Дню космонавтики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День космонавтики 12 апреля телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую праздничную подсветку. Об этом сообщает Российское информационное агентство «Победа РФ» со ссылкой на пресс-службу РТРС.

Световой парад пройдёт на телебашнях в городах Российской Федерации от Дальнего Востока до Крыма. На большинстве из них будут чередоваться надписи «С Днём космонавтики!» и «Мы были первыми!». На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик с изображением Юрия Гагарина на фоне звёздного неба.

К всероссийской акции подключится и пермская телебашня. Подсветка на ней будет работать с 20:30 до 00:00.

День космонавтики в этом году будет отмечаться в Прикамье особенно активно: пройдёт фестиваль научно-популярного кино Future.doc, праздничную программу готовит Пермский планетарий, впервые пройдёт «космический» фестиваль в кампусе ПГНИУ, и даже Пермский губернский духовой оркестр подготовил специальный праздничный концерт.

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