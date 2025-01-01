В этом году в Перми высадят яблони, сирени и клёны за 11,7 млн рублей «ГорЗеленСтрой» объявил аукцион Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщает «Рифей», МКУ «Городское зелёное хозяйство» («ГорЗеленСтрой») объявило аукцион на высадку и уход за саженцами деревьев. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит высадить саженцы разных видов: липы, берёзы, черёмухи, тополя, яблони, клёна, кизильника, сирени, боярышника и др.

Начальная цена контракта — 11,7 млн руб. Контракт с подрядчиком заключат до 10 декабря этого года.

Отметим, в этом году в Перми планируется благоустроить четыре общественных пространства: Аллею памяти на ул. Екатерининской, сада им. Любимова на пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, сквера Журналистов на ул. Уинской и сквера в 64 квартале эспланады.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году «ГорЗеленСтрой» объявил о планах высадить 808 деревьев и 4846 кустарников. При этом самое большое количество зелёных насаждений должны были появиться в Индустриальном районе города — 182 дерева и 3585 кустарников.

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