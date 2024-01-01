Максим Артамонов В этом году в Перми хотят высадить более 800 деревьев Больше всего зелёных насаждений чиновники обещают в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское зелёное хозяйство» («ГорЗеленСтрой») планирует высадить в этом году 808 деревьев и 4846 кустарников. Об этом сообщили в муниципальном учреждении.

Самое большое количество деревьев и кустарников планируется высадить в Индустриальном районе города — 182 и 3585 соответственно.

В Дзержинском районе высадят 169 деревьев и 194 кустарника, в Кировском — 146 деревьев и 925 кустарников, в Мотовилихинском — 125 деревьев и 117 кустарников, в Свердловском — 82 дерева и 25 кустарников, а в Орджоникидзевском — 77 деревьев и 25 кустарников.

В организации уточнили, что значительно преобразится ул. Карпинского, где высадят 3524 кустарника разных видов, на ул. Одоевского добавится 48 пирамидальных тополей, а в сквере А. Невского — 560 пузыреплодников калинолистных.

За последние годы в Перми было вырублено очень много деревьев. Этот процесс сопровождался критикой со стороны пермяков, а экологи и общественные активисты неоднократно призывали чиновников прекратить практику варварской вырубки зелёных насаждений.

Как ранее писал «Новый компаньон», с января 2023 года деревьями и кустарниками в Перми начал заниматься «ГорЗеленСтрой» — зелёные насаждения переданы на его баланс.

Учреждение «ГорЗеленСтрой» было создано в Перми в феврале 2022 года. Оно управляет питомником, где будут выращивать растения, чтобы потом высаживать их на улицах, в парках и скверах. Весной и летом 2022 года были подготовлены поля и сопутствующая инфраструктура, а осенью начались первые высадки саженцев на доращивание.

В питомнике выращивается крупномерный посадочный материал, который адаптирован к природным условиям Пермского края.

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