В Прикамье ветерану Великой Отечественной войны не делали перерасчёт за коммуналку Получить меру соцподдержки он смог только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Фото из архива

В Кунгуре городская прокуратура во время проверки установила, что ветерану Великой Отечественной войны в течение года не пересматривался размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации по оплате расходов на коммунальные услуги. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что с августа по декабрь 2024 года ветерану не выплачивали соответствующую компенсацию.

После проверки прокурор Кунгура внёс руководству ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций» представление. Организация произвела перерасчёт, и в результате ветерану Великой Отечественной войны перечислили недополученную сумму в размере более 7 тыс. руб.

Напомним, по состоянию на начало года в Пермском крае оставалось 4224 ветерана Великой Отечественной войны, из которых непосредственных её участников всего 107 человек.

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