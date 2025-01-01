В этом году в Перми снова отказались от проведения первомайской демонстрации Её заменит праздничный концерт в ДК Солдатова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году в Перми традиционное первомайское шествие вновь не состоится, о чём проинформировали в краевом профсоюзе. Вместо этого, 1 мая в ДК им. Солдатова пройдёт праздничный концерт, посвящённый Дню Весны и Труда и международной солидарности трудящихся. Лозунгом Первомая-2025 станет: «Добросовестный труд — залог Победы!». Начало мероприятия запланировано на полдень.

Как пишет «Текст», ожидается, что ключевым моментом станет награждение медалью «Трудовая гордость Пермского края» из рук губернатора. Эта награда, предложенная профсоюзами, была учреждена указом губернатора в ноябре 2024 года и будет вручаться представителям профсоюзных организаций.

Напомним, последняя первомайская демонстрация в Перми состоялась в 2019 году, после чего была отменена из-за пандемии. В 2023 году профсоюз начал подготовку к шествию в традиционном формате в нескольких районах города, но от проведения демонстрации отказались. В результате 1 мая отметили концертом в парке им. Горького. В 2024 году демонстрацию заменили автопробегом с флагами.

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