Более четверти пермяков не видят перспектив профессионального роста на работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис SuperJob провёл опрос среди работающих жителей Перми и выяснил насколько работники удовлетворены возможностью реализовывать свой профессиональный потенциал в текущей должности.

Подавляющее большинство жителей (81%) считает, что их должностные обязанности соответствуют уровню их квалификации. Небольшая часть (11%) находит их слишком легкими, и лишь 4% полагают, что задачи чересчур сложны. Женщины выражают уверенность в соответствии задач своей квалификации чаще, чем мужчины, которые, напротив, чаще жалуются на излишнюю простоту заданий. Среди молодых специалистов до 35 лет 21% уверены, что способны справляться с более сложной работой. Это же мнение разделяет каждый четвертый специалист с зарплатой выше 100 тыс. руб. (24%).

Более половины опрошенных (56%) видят перспективы карьерного роста на текущем месте работы, особенно мужчины и сотрудники в возрасте до 35 лет (68%). Среди респондентов с доходом свыше 100 тыс. руб. таких 63%. Четверть горожан (26%) не видят возможностей для развития в своей профессии.

42% респондентов не ощущают поддержки руководства в вопросах профессионального роста. Только треть (33%) чувствует заинтересованность работодателя в их развитии как специалистов.

При этом почти половина жителей города (48%) регулярно сталкиваются с задачами, требующими приобретения новых знаний и навыков. Такая ситуация чаще встречается у мужчин. Наибольшая доля тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. (52%).

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