Энергетики Прикамья прокомментировали ситуацию с отключением света в Березниках Часть города осталась без воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском подразделении «Россети Урал» прокомментировали утреннюю аварию в Березниках, когда десятки домов остались без света и воды. Отключение электроэнергии произошло в связи с технологическим нарушением на подстанции, пояснили «Новому компаньону» в компании.

«В 10 часов 15 минут в электросетевом комплексе 110 кВ, обеспечивающем электроснабжение Березников, произошло технологическое нарушение. Без электроэнергии кратковременно остались потребители части города. В результате проведенных персоналом пермского филиала «Россети Урал» оперативных переключений в 10 часов 58 минут нарушенное электроснабжение было восстановлено», — пояснили в компании.

По данным энергетиков, сейчас причина отключения выясняется.

Напомним, перебои с водоснабжением или полное отключение воды в Березниках произошли утром по улицам Мира, Юбилейная, Пятилетки и 30 лет Победы.

Чтобы вернуть в дома электричество, в городе задействовали резервную схему. Также было перезапущено водоснабжение.

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