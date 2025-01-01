Жители Березников в Прикамье несколько часов оставались без света и воды Причиной стала авария на подстанции Поделиться Твитнуть

Утром 9 апреля в Березниках часть домов осталась без электро- и водоснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом сообщается на странице издания «Березниковский рабочий» ВКонтакте.

«Аварийное отключение. Полгорода без воды и света», — говорится в сообщении.

В ООО «Березниковская водоснабжающая компания» рассказали, что 9 апреля, ориентировочно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13 возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды по улицам Мира, Юбилейная, Пятилетки и 30 лет Победы.

«После возобновления водоснабжения рекомендуем воду употреблять в кипяченом виде в течение трёх дней», — отметили в компании.

Сейчас в городе восстановили электроснабжение, задействовав резервную схему. Также перезапустили водоснабжение.

Глава Березниковского округа Алексей Казаченко пока никак не прокомментировал ситуацию.

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