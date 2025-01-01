Пермские учёные придумали способ снизить шум в двигателях самолёта Исследование провели сотрудники Пермского политеха Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выхлопные газы реактивных двигателей авиалайнеров, особенно при взлёте, производят интенсивный гул. Общепринятые методы решения этой проблемы, снижая низкочастотный шум, усиливают высокочастотный. А это негативно влияет на физиологическое состояние человека и может привести к преждевременному износу компонентов самолёта. Учёные из Пермского политеха выявили источники шума и предложили свой способ уменьшить его на 2-3 децибела, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Исследователи выяснили, что самый интенсивный шум возникает на первых метрах турбулентной струи – потока раскалённых газов, выходящего из сопла самолёта на высокой скорости. Проведя расчёты, учёные пришли к выводу, что использование гофрированных сопел с плавным рифлением позволяет уменьшить шум без усиления высоких частот и оптимизировать распределение источников шума.

Исследование помогло лучше понять физику шумообразования в турбулентных потоках. Дальнейшая разработка технологии может привести к созданию нового поколения экологичных авиадвигателей с улучшенными акустическими характеристиками.





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