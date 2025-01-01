Пермские учёные придумали способ снизить шум в двигателях самолёта
Исследование провели сотрудники Пермского политеха
Выхлопные газы реактивных двигателей авиалайнеров, особенно при взлёте, производят интенсивный гул. Общепринятые методы решения этой проблемы, снижая низкочастотный шум, усиливают высокочастотный. А это негативно влияет на физиологическое состояние человека и может привести к преждевременному износу компонентов самолёта. Учёные из Пермского политеха выявили источники шума и предложили свой способ уменьшить его на 2-3 децибела, об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Исследователи выяснили, что самый интенсивный шум возникает на первых метрах турбулентной струи – потока раскалённых газов, выходящего из сопла самолёта на высокой скорости. Проведя расчёты, учёные пришли к выводу, что использование гофрированных сопел с плавным рифлением позволяет уменьшить шум без усиления высоких частот и оптимизировать распределение источников шума.
Исследование помогло лучше понять физику шумообразования в турбулентных потоках. Дальнейшая разработка технологии может привести к созданию нового поколения экологичных авиадвигателей с улучшенными акустическими характеристиками.
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