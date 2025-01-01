Стало известно, жители каких регионов чаще всего приезжали в Прикамье кататься на лыжах И какой курорт пользовался у них наибольшим спросом Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Анализ больших данных от МТС показал, что лидером предпочтений среди приезжих туристов в текущем сезоне стал курорт «Губаха». Немного меньшим спросом пользовался горнолыжный центр «Такман» в Чусовом, а замыкает тройку лидеров «Иван-гора» в селе Гамово.

Основной поток туристов в «Губаху» обеспечили жители Свердловской области, составив более 16% от общего числа посетителей. Заметен интерес к курорту со стороны приезжих из Тюменской области, Республики Татарстан, Удмуртии и Кировской области. Среди иностранных туристов первое место заняли граждане Китая, за ними следуют гости из Казахстана.

Самый высокий приток посетителей фиксировался в период с 13:00 до 14:00. Мужчины составили 63% от общего числа туристов, а средний возраст посетителей варьировался от 35 до 44 лет.

Пиковые периоды посещаемости пришлись на новогодние праздники (2-6 января), середину февраля и начало марта. Большинство туристов приезжали без детей, используя общественный транспорт или трансфер, а средний возраст посетителей горнолыжных комплексов Пермского края находился в диапазоне от 25 до 44 лет.

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