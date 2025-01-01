В Перми срок продажи квартиры увеличился в среднем до 104 дней А количество объявлений со скидками сократилось Поделиться Твитнуть

В Перми в первом квартале 2025 года срок продажи квартиры на вторичном рынке увеличился на 10%, достигнув 104 дней. При этом доля собственников, готовых предоставить скидку, несколько снизилась: с 55,2% в конце 2024 года до 49,5%. В то же время, доля объявлений с повышением цены начала расти: с 8,3% в конце 2024 года до 6,9% в первом квартале 2025-го. Средний размер скидки на квартиру в Перми в первом квартале 2025 года составил 4,8%, немного меньше, чем 4,9% в четвёртом квартале 2024-го. Такие данным опубликовал аналитический сервис «Яндекс Недвижимость».

Отмечается, что тенденция к увеличению срока размещения объявлений о продаже вторичного жилья в крупных городах РФ наблюдалась на протяжении всего 2024 года.

Самые долгие сроки экспозиции квартир в первом квартале 2025 года были отмечены в Волгограде (137 дней, +6% к IV кварталу 2024 года), Новосибирске (131 день, +13%), Краснодаре (123 дня, +5%). Менее ста дней объявления оставались активными в Казани (83 дня) и Омске (85 дней).

По городам-миллионникам средний размер скидки на квартиру снизился с 4,7% в конце 2024 года до 4,6%. Наибольшую готовность к торгу демонстрировали продавцы в Краснодаре, где средняя скидка составляла 5,9%. В пятёрку городов с самыми большими скидками вошли также Челябинск, Новосибирск (по 5%), Красноярск и Пермь (по 4,8%).

По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора «Яндекс Недвижимости», уменьшение размера дисконта обусловлено тем, что потенциальные продавцы ориентируются на текущий уровень ипотечных ставок.

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