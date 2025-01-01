В Прикамье 9 апреля ожидается резкий подъём уровня воды в реках С вечера вторника регион попал в зону интенсивных осадков Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Согласно информации, предоставленной ГИС-центром ПГНИУ, наиболее вероятным днём с максимальным количеством осадков в Пермском крае на этой неделе станет среда, 9 апреля.

Уже вечером 8 апреля и в течение минувшей ночи циклон вызвал значительные осадки (до трети от месячной нормы) в северной, западной и центральной частях региона. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Кочёво и Чердыни — по 14 мм. В Кочёво преобладал снег, что привело к увеличению высоты снежного покрова с 5 до 14 см. Утром снег сменился дождём. В Кудымкаре выпало 14 мм осадков (4 мм днём ранее и 10 мм ночью), преимущественно в виде дождя. В Чердыни и Гайнах выпало 9 и 12 мм соответственно в виде снега, который перешёл в ледяной дождь; в Гайнах наблюдался гололёд.

За последние 12 часов наибольшее количество осадков отмечено в Чёрмозе — 12 мм, где наблюдался сильный ливень с грозой при температуре воздуха +1˚. Грозы также фиксировались в районе Кизела. Радарные данные показали формирование грозового очага немного восточнее Перми, где, предположительно, выпал град.

В настоящий момент интенсивность осадков, по данным радиолокации, достигает 15 мм/ч. В связи с активным таянием снега и продолжающимися интенсивными осадками существует риск резкого повышения уровня воды в малых и средних реках, а также вероятность локальных подтоплений в центральных и южных районах края.

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