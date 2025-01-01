Власти Прикамья подтвердили гибель на СВО Андрея Широбокова Он прослужил меньше двух недель Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции, выполняя воинский долг, 25 января 2025 года погиб житель Частинского муниципального округа Пермского края Андрей Широбоков, об этом сообщили в окружной администрации. Известно, что от подписания контракта с минобороны до гибели мужчины в зоне СВО прошло всего 12 дней.

Андрей Изосимович родился 11 ноября 1973 года в д. Ельшата. Окончил Черновскую среднюю школу. Работал в ООО «Дорожное» и ООО «Ерзовкое». Всё своё свободное время проводил с внуками. Увлекался рыбалкой.

«Добрейшей души человек, Андрей Изосимович всегда был готов прийти на помощь друзьям и близким», — рассказали представители муниципальных властей и выразили соболезнования жене и двум дочерям военнослужащего.

Прощание с воином состоится 10 апреля в ДК с. Черновское, начало митинга в 12.00.

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