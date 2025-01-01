Следователи опубликовали видео обыска у подозреваемой в убийстве пенсионерки в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю разместило в своих соцсетях видеозапись обыска, произведённого в квартире женщины, подозреваемой в убийстве пожилой жительницы Перми.

По версии следствия, 17 марта в микрорайоне Гайва 37-летняя задержанная совершила нападение на пенсионерку, нанеся ей удар молотком по голове, что привело к смерти потерпевшей в медицинском учреждении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». После происшествия правоохранительные органы и следователи СК начали розыск злоумышленницы. Её задержание произошло 8 апреля. В настоящее время следователи подали прошение о заключении её под стражу, и в скором времени ей будет предъявлено официальное обвинение.

После ареста, на странице Следственного управления СК РФ по Пермскому краю в социальных сетях появилось видео с места обыска в квартире подозреваемой. На кадрах видно, как следователи проводят осмотр жилища задержанной.

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