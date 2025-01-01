На разгромивших магазин в центре Перми подростков завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух семнадцатилетних подростков. Основанием послужила видеозапись, зафиксировавшая хулиганские выходки молодых людей в Свердловском районе города. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершённое группой лиц.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, установлено, что подростки пинали припаркованные машины, проявляли агрессию к прохожим, а затем, переместившись в торговый центр в том же районе (речь идёт о супермаркете в ТЦ «Радуга»), разбили алкоголь и бросали бутылки и корзины в посетителей.

В настоящее время оба несовершеннолетних задержаны. Следствие готовит документы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение.

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