Устроившего стрельбу у пермского бара Doski мужчину осудили на 2,5 года Инцидент произошёл в октябре 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд

Суд Ленинского района Перми вынес обвинительный приговор Самиру Азимову, признав его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за провоцирование конфликтных ситуаций с применением оружия в центре города, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре прошлого года Азимов, находясь в ТРК «Колизей Атриум» и около бара Doski спровоцировал ссоры с тремя посетителями заведения по незначительным причинам. Обвиняемый нанёс удары двум мужчинам, произвёл в них выстрелы из пневматического пистолета, угрожал убийством одному из них и девушке, а также распылил газ в лицо одному из пострадавших. Эти хулиганские действия повлекли за собой причинение лёгкого вреда здоровью одному из потерпевших.

На суде подсудимый частично признал свою вину, утверждая, что инициаторами конфликтов были сами потерпевшие. Он отрицал нанесение некоторых ударов, но принёс извинения и возместил ущерб.

Суд, рассмотрев все представленные доказательства, признал Азимова виновным в хулиганстве, совершённом с применением насилия и оружия, и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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