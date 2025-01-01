В Прикамье простятся с двумя погибшими в спецоперации строителями Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли жители Верешагинского муниципального округа Евгений Половников и Евгений Тетенов. Оба были убиты в прошлом году — 22 декабря и 15 сентября соответственно. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Евгений Половников родился 24 июня 1988 года в Сивинском районе, п. Северный Коммунар. После окончания школы получил профессию электрогазосварщика в Зюкайском аграрном техникуме, а затем служил в ВС РФ. Отслужив в армии, мужчина работал в Перми в строительной сфере и в Верещагино на ПРМЗ. У него остались жена и двое детей.

Евгений Тетенов родился 29 сентября 1997 года. В 2014 году окончил школу-интернат. Получил профессию каменщик-печник. Работал в строительной отрасли в Верещагино, а потом вахтовым методом. У него остались мама и брат с сестрой.

Церемония прощания с погибшими состоится 9 апреля в 11.00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а в 12.00 — отпевание в храме Божией Матери «Феодоровская».

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