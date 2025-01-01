Компания «Новомет-Пермь» закончила 2024 год с чистой прибылью в 2,6 млрд рублей Предприятие улучшило свои финансовые показатели после снижения Поделиться Твитнуть

Чистая прибыль АО «Новомет-Пермь» в 2024 году сложилась на уровне 2,3 млрд руб., хотя в 2023 году чистый убыток составил более 323 млн руб. Такие данные о компании опубликованы на ресурсе БФО.

По итогам прошлого года выручка предприятия составила 15,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 829 млн руб. (5,6%).

Интересно, что в «ковидный» 2020 год выручка «Новомета» составила 15,6 млрд руб., после чего начала падать (до 14,7 млрд руб. в 2022 году). Незначительный рост начался лишь с 2023 года.

Напомним, ранее о своих финансовых показателях за 2024 год отчиталась компания «Пермские термы». Эта организация завершила финансовый год с чистым убытком в 67,7 млн руб. Несмотря на отрицательный финансовый результат, этот убыток почти в два раза меньше, чем в предыдущем отчётном периоде.





В то же время выручка компании в 2024 году продемонстрировала существенный рост и достигла 150,7 млн руб. (+ 136% к показателям 2023 года).

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