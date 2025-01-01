«Пермские термы» закончили 2024 год с убытком в 67,7 млн рублей Выручка организации продемонстрировала существенный рост Поделиться Твитнуть

Крытый бассейн "Пермских терм" / фото: tourister.ru

В 2024 году компания «Пермские термы» завершила финансовый год с чистым убытком в 67,7 млн руб. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на данные в системе «СПАРК-Интерфакс».

Несмотря на отрицательный финансовый результат, убыток «Пермских терм» почти в два раза меньше, чем в предыдущем отчётном периоде. Выручка организации за 2024 год продемонстрировала существенный рост и достигла 150,7 млн руб., что на 136% превышает показатели 2023 года (63,8 млн руб.). Для сравнения, убыток за предыдущий год составлял 133,9 млн руб.

Напомним, комплекс «Пермские термы» заработал в 2023 году. Он предоставляет широкий спектр услуг для оздоровления и отдыха. В частности, посетителям доступны 17 различных саун и парных, шесть бассейнов, а также разнообразные SPA-процедуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.