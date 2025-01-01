В Очёрском округе Прикамья похоронят сразу трёх участников СВО С ними простятся на этой неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проведения спецперации погибли три жителя Очерского округа: Дмитрий Артемьев, Артём Есин и Дмитрий Садилов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях

Дмитрий Артемьев родился 29 октября 1968 года в с. Варна Челябинской области. Когда ему было два года, он с семьёй переехал в Очёрский район. В июне 1990 года он окончил Очёрский индустриально-педагогический техникум, получил специальность техник-механик, мастер производственного обучения. В разные годы работал воспитателем в местном детдоме, бурильщиком в «Пермнефтегеофизике» и трудился на Очёрском машзаводе. Позже женился и воспитывал двух дочерей.

В январе 2024 года мужчина поступил на военную службу по контракту и отправился в зону проведения СВО, где погиб 25 мая того же года.

Прощание с Дмитрием Артемьевым состоится 11 апреля в 10:00 в Центральном ДК Очёра. Гражданская панихида начнётся в 11:00, а отпевание — в 11:30.

Артём Есин родился 26 апреля 1990 года в Чердынском районе Пермской области. После окончания школы он работал на птицефабрике. Познакомился с будущей женой и создал семью. В браке у него родилось двое детей. Он занимался строительством и евроотделкой.

В декабре 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, где был ранен. После выздоровления он вернулся на передовую. Однако бой 13 августа стал для Артема последним.

Прощание с погибшим состоится 10 апреля с 13:00 в Центральном ДК Очёра. Гражданская панихида начнётся в 13:30, а отпевание пройдёт в 14:00 в Михайло-Архангельской церкви.

Владимир Садилов родился 1 ноября 1985 года в д. Малахово Очёрского района. Он окончил школу и училище в Большой Соснове, где получил профессию повара. Работал вахтовым методом.

В августе 2024 года он поступил на военную службу по контракту, а в сентябре отправился в зону СВО, где получил ранение. После лечения он вернулся в зону боевых действий, где и погиб.

Военнослужащего похоронят 10 апреля. Церемония прощания состоится в Павловском ДК. В 10:30 пройдёт отпевание в церкви, в 11:00 — прощание, а в 11:30 — гражданская панихида.

У мужчины осталось трое детей.

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