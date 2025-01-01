В Пермском крае из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников школы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в одной из школ Соликамска 8 апреля было получено анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, в настоящее время ведётся проверка.

Учеников и педагогов из здания эвакуировали. На месте работают соответствующие службы.

По данным городских пабликов, сообщение о наличии взрывного устройства поступило в соликамскую школу №14.

В минтербезе призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

«Напоминаем, за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.

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