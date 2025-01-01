Алина Наумова В Пермском крае осудили экс-полицейского за передачу конфиденциальных данных Он также лишён звания подполковника Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае бывший сотрудник МВД осуждён за превышение должностных полномочий. Как сообщает УФСБ России по Пермскому краю, он собирал конфиденциальную информацию, передавал её третьим лицам и брал взятки.

По информации ведомства, после проверки было выявлено, что начальник отдела собственной безопасности Главного управления МВД России по региону за деньги собирал конфиденциальные данные, доступ к которым получал незаконным способом. Кроме того, отмечают в УФСБ, сотрудник передавал полученную информацию третьим лицам с помощью социальных сетей.

Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный доступ к информации, получение взятки и превышение должностных полномочий. После этого сотрудник был уволен из полиции и лишён звания подполковника. Суд назначил бывшему полицейскому 6 лет колонии общего режима.

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