В Прикамье следователи возбудили дело по факту смерти помощника бурильщика
Работник скончался от упавшей ему на голову трубы
В Октябрьском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю завели уголовное дело по факту смерти помощника бурильщика капремонта скважин. Следствие усмотрело в происшествии, которое случилось больше месяца назад, нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
По данным ведомства, утром 7 марта на одной из скважин, расположенной на территории Октябрьского муниципального округа, из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на голову помощника бурильщика упала насосно-компрессорная труба. Мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений.
Сейчас следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
О происшествии стало известно в марте. Тогда следователи начали процессуальную проверку.
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