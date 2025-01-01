В Прикамье следователи возбудили дело по факту смерти помощника бурильщика Работник скончался от упавшей ему на голову трубы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Октябрьском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю завели уголовное дело по факту смерти помощника бурильщика капремонта скважин. Следствие усмотрело в происшествии, которое случилось больше месяца назад, нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным ведомства, утром 7 марта на одной из скважин, расположенной на территории Октябрьского муниципального округа, из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на голову помощника бурильщика упала насосно-компрессорная труба. Мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

О происшествии стало известно в марте. Тогда следователи начали процессуальную проверку.

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