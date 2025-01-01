Следком заинтересовался смертельным инцидентом с бурильщиком в Прикамье Проводится проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае устанавливаются обстоятельства смерти помощника бурильщика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По информации ведомства, проводится процессуальная проверка по факту смерти помощника бурильщика капитального ремонта одной из нефтегазодобывающих организаций.

По предварительным данным, утром 7 марта мужчина находился в скважине, расположенной в Октябрьском муниципальном округе Прикамья. Из-за падения насосно-компрессорной трубы он получил травму головы и скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.