С 15 апреля пожароопасный сезон установят в 29 муниципалитетах Прикамья Первый природный пожар в 2025 году произошёл 8 апреля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С середины апреля 2025 года весенне-летний пожароопасный сезон устанавливается в 29 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В перечень входят Пермь, ЗАТО Звёздный, Бардымский, Берёзовский, Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Оханский, Осинский, Очёрский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Чайковский, Частинский, Чернушинский и Чусовской округа.

В 14 муниципалитетах пожароопасный сезон будет установлен с 30 апреля. Это Березники, Александровский, Гайнский, Горнозаводский, Губахинский, Кизеловский, Кочёвский, Косинский, Красновишерский, Кудымкарский, Соликамский, Чердынский, Юрлинский и Юсьвинский округа.

Напомним, во вторник, 8 апреля, в Индустриальном районе Перми произошло первое с начала 2025 года возгорание травы. Пожар на площади 100 кв. м ликвидировали 10 огнеборцев. В настоящее время проводится проверка, виновники происшествия будут привлечены к ответственности.

Спасатели МЧС рекомендуют жителям очистить свои участки от мусора и сухой растительности, не сжигать сухую траву и не бросать горящие спички и тлеющие окурки.

Костры можно разводить только в специально предназначенных для этого местах со строгим соблюдением правил пожарной безопасности, нельзя оставлять их непотушенными. Если замечено возгорание, необходимо сбить пламя ветвями, попробовать затоптать, забросать землёй или залить водой.

Телефоны для вызова пожарной охраны: «01» — со стационарного телефона, «101» и «112» — с мобильного телефона.

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