В Пермском крае произошёл первый в году природный пожар Возгорание на 100 квадратных метрах ликвидировано Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Первый природный пожар в этом году произошёл в Индустриальном районе Перми. Горение травы на площади 100 кв. м ликвидировали 10 огнеборцев, предотвратив угрозу распространения пожара на ближайшие строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве добавили также, что в настоящее время проводится проверка, виновники происшествия будут привлечены к ответственности.

По данным спасателей, в 2024 году произошло 104 ландшафтных пожара на общей площади 17,8 га. Все они связаны с горением сухой травы.

Напомним, в конце февраля в Перми состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое паводкоопасному периоду в Прикамье и обеспечению профилактики пожаров в жилом фонде.

В городской администрации отметили, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. Это запрет на проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на сжигание мусора, отходов, травы, листьев и веток на землях сельхозназначения и населённых пунктов, в том числе на территории дач.

В случае обнаружения пожара необходимо сразу сообщить в пожарную охрану по номеру «01» — со стационарного телефона; «101» и «112» — с мобильного телефона, принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

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