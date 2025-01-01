В Перми обсудили подготовку к паводку и пожароопасному сезону В весенне-летний период при необходимости могут ввести особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провёл замглавы Перми, зампредседателя КЧС Дмитрий Галиханов. Оно было посвящено подготовке к паводкоопасному периоду в Прикамье и обеспечению профилактики пожаров в жилом фонде.

В сентябре и октябре прошлого года водность рек Прикамья, несмотря на предшествующий весенне-летний период с достаточным увлажнением, за счёт дефицита составила в основном 70-90% средней многолетней величины. В декабре 2024 года приток воды в Камское водохранилище также оказался ниже нормы и находился на уровне 80% от средних многолетних значений. На январь этого года запасы воды в снежном покрове в среднем по бассейну Камы до Перми составили 110-120% от нормы.

«В текущем сезоне решающее значение для характера паводка будут иметь погодные условия в период активного таяния снега», — отметил начальник Пермского городского управления гражданской защиты Владимир Гнидак.

Сейчас для привлечения к пропуску весеннего половодья создана группировка личного состава: 1743 человека и 448 единиц спецтехники.

Начальник департамента общественной безопасности мэрии Перми Константин Кузьменко рассказал, что для подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду планируется провести ряд мероприятий. В частности, организации должны очистить подведомственные им территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Непосредственно в пожароопасный период вводится запрет на сжигание мусора. В школах будут проводиться занятия с детьми по соблюдению мер пожарной безопасности. Во всех районах города проведут заседания комиссий по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В городской администрации отмечают: при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. Это запрет на проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на сжигание мусора, отходов, травы, листьев и веток на землях сельхозназначения и населённых пунктов, в том числе на территории дач.

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