Бухгалтер фирмы в Пермском крае «доначислила» себе 20 млн рублей зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Гремячинской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве, фигурантом которого является бухгалтер одной из коммерческих организаций. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие установило, что с мая 2019 по май 2021 года, занимая должность бухгалтера и имея доступ к системе онлайн-банкинга, обвиняемая регулярно фальсифицировала платёжные ведомости по заработной плате. В поддельных документах она указывала реквизиты собственных банковских счетов, куда и перечислялись средства.

Таким образом, женщина незаконно присвоила более 20 млн руб., принадлежащих её работодателю.

Данное уголовное дело передано в Губахинский городской суд Пермского края для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

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