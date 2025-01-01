В посёлке Мыс власти Пермского края продают площадку для развития туризма Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В посёлке Мыс Пермского края выставлен на продажу коммерческий объект, включающий в себя участок земли в 116 кв. м, площадь помещения составляет 30,1 кв. м. Об этом сообщили в минимущества региона.

Посёлок Мыс находится на левобережье реки Усьвы, в северной части Чусовского городского округа. Основным богатством этой территории является река, привлекающая в летний период любителей активного времяпрепровождения, особенно тех, кто увлекается сплавами. В окрестностях также можно обнаружить остатки старой деревни — урочище Медвяжка, а также деревянную Никольскую церковь.

Данная локация, обладающая неповторимыми природными видами и историческими памятниками, представляет собой прекрасную возможность для развития туристического бизнеса, заявили в министерстве.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляется до 15 апреля на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

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