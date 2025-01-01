Алина Наумова В Индустриальном районе Перми снесли два незаконных торговых павильона Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми были обнаружены две нелегальные торговые точки. Администрация района обратилась в суд для признания их незаконными. Владелицей точек оказалась уроженка Азербайджана, которая впоследствии демонтировала незаконные объекты.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю сообщают, что несколько лет назад женщина получила разрешение на установку одного павильона на придомовой территории, но разместила два объекта с разными вывесками - «Овощи и фрукты» и Vape Shop. В ходе проверки выяснилось, что представленные женщиной документы не соответствовали требованиям. Кроме того, размещение павильонов рядом с многоквартирным домом нарушало нормы пожарной безопасности.

Суд обязал предпринимательницу освободить земельный участок и предупредил её о возможных штрафах за неисполнение решения. Женщина оперативно демонтировала павильоны и освободила территорию, поэтому исполнительное производство завершилось по случаю исполнения требований суда.





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