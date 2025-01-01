На Аллее Славы в Перми может появиться памятная плита хореографу Евгению Панфилову В этом году ему исполнилось бы 70 лет Поделиться Твитнуть

Евгений Панфилов

Архив ИД «Компаньон»

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение установить памятную плиту в тематической зоне «Аллея Славы» Аллеи Доблести и Славы в связи с 70-летием со дня рождения российского хореографа Евгения Панфилова.

Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес dkmp@perm.permkrai.ru.

Евгений Панфилов родился 10 августа 1955 года в Архангельской области, учился в высшем военно-политическом училище, затем в 1977 году поступил в Пермский государственный институт искусств и культуры, в 1979 году создал свой первый танцевальный самодеятельный коллектив «Импульс», в 1987-м — первый профессиональный коллектив — Театр танца модерн «Эксперимент», переименованный в 1991 году в «Пермский городской балет Евгения Панфилова». В 1994 году был организован первый в России частный театр балета — «Балет Евгения Панфилова», который в 2000-м получил статус государственного учреждения культуры. При театре «Балет Евгения Панфилова» автор организовал сателлитные труппы: в 1993 году «Балет Толстых» (гротеск-шоу с участием полных женщин) и dance-company «Бойцовский клуб» (любительский мужской танцевальный коллектив), в 2001 году. Автор международного проекта Russian Seduction.

Евгений Панфилов поставил более 85 балетов и 150 балетных миниатюр.

В ночь на 13 июля 2002 года хореограф был убит в своей квартире в центре Перми. Ему было нанесено 13 ножевых ранений. Убийцу Панфилова — 23-летнего Дмитрия Нечаева — приговорили к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Похоронен Евгений Панфилов на Северном кладбище Перми.

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