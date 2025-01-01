За угрозы пенсионерке пермский банк оштрафовали на 55 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми обратилась в профильный отдел УФССП России по Пермскому краю с жалобой на неправомерные методы взыскания долга, используемые кредитной организацией. Сумма её задолженности составляла около 50 тыс. руб.

В ходе проверки было установлено, что банк направил заявительнице уведомление, содержащее угрозы обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве, имущественном ущербе, причинённом обманом, и уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Женщине предлагалось погасить долг в течение трёх дней, чтобы избежать уголовного преследования и принудительного взыскания.

Использованные банком формулировки ввели гражданку в заблуждение относительно последствий невыполнения обязательств и оказали на неё сильное психологическое воздействие. После получения письма у 69-летней женщины ухудшилось самочувствие, поднялось давление, нарушился сон.

УФССП России по Пермскому краю признало банк виновным в нарушении законодательства о защите прав физических лиц при взыскании просроченной задолженности (ст. 14.57 КоАП РФ). На юридическое лицо был наложен административный штраф 55 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального управления.

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