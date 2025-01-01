В марте рынок труда Прикамья достиг конкуренции в 5,6 резюме на вакансию В ряде отраслей острый недостаток специалистов сохраняется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ситуация на рынке труда в марте характеризовалась умеренной конкуренцией, составившей 5,6 резюме на одну вакансию. Об этом пишет hh.ru. В феврале 2025 года число резюме на вакансию было ниже — 4,8. Напомним, оптимальным для рынка специалисты считают диапазон от 4 до 7,9 резюме на место.

При этом в некоторых профессиональных областях в марте в регионе по-прежнему наблюдается острый недостаток специалистов.

Так, весьма ощутима нехватка кадров в «Розничной торговле», где на каждую вакансию приходится лишь 1,8 резюме. За месяц конкуренция здесь немного увеличилась (на 0,3 пункта) из-за сокращения числа вакансий на 9% и одновременного роста количества резюме на 9%. Средняя зарплата в рознице в марте составила 43,7 тыс. руб., снизившись на 4,3% по сравнению с февралём.

Дефицит специалистов также сохраняется в сфере «Медицина, фармацевтика». Здесь конкуренция выросла незначительно — с 1,8 до 1,9 резюме на вакансию. Количество предложений работы почти не изменилось (-1%), а число резюме увеличилось на 8%. Зарплаты в медицине выросли на 1,5%, достигнув в марте 50,8 тыс. руб.

В «Производстве и сервисном обслуживании» на одну вакансию приходится 3,8 резюме, что также указывает на недостаток кадров. Конкуренция за месяц увеличилась на 0,8 пункта, поскольку количество резюме выросло на 9%, а число вакансий сократилось на 12%. Предлагаемая зарплата в производственной сфере снизилась на 3% и составила 78,5 тыс. руб.

В «Продажах и обслуживании клиентов» конкуренция находится в пределах нормы (4,3 резюме на вакансию). Однако из-за высокого спроса на менеджеров по продажам в различных отраслях некоторые компании могут испытывать трудности при поиске сотрудников. Увеличение конкуренции в марте (+0,5 пункта) связано с сокращением числа вакансий на 3% и ростом числа резюме на 11%. Зарплата в продажах выросла на 5,6%, достигнув 58,5 тыс. руб.

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