Банк России призвал жителей Пермского края сдать монеты По 19 апреля их можно будет обменять на бумажные деньги без комиссии Поделиться Твитнуть

С 7 по 19 апреля по всей стране проводится акция «Монетная неделя». Жители Пермского края также могут стать её участниками. В рамках кампании каждый желающий сможет без взимания комиссии обменять накопившиеся металлические деньги на бумажные купюры или перевести сумму сданных монет на свой банковский счёт. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

В Пермском крае в акции будут задействованы 17 банковских учреждений и свыше 60 их филиалов. Кроме того, произвести обмен монет на банкноты можно будет в более чем тысяче магазинов крупных торговых сетей, которые также вовлечены в «Монетную неделю» в регионе.

Как отметила заместитель руководителя Отделения Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова, для обмена мелочи или её зачисления на банковский счёт потребуется удостоверение личности. Рекомендуется предварительно разделить монеты по номиналам. В магазинах паспорт не нужен, однако могут действовать дополнительные условия, к примеру, ограничения по времени приёма монет. К обмену принимаются любые монеты Банка России, включая повреждённые, которые находятся в обращении.

Проведение акции способствует возвращению находящейся у населения мелочи в оборот и снижению издержек на её производство. В предыдущем году жители Пермского края обменяли в банковских отделениях почти 1 млн монет на общую сумму 3,4 млн руб.

Детальную информацию о проведении акции, включая адреса филиалов банков и магазинов, участвующих в ней в Пермском крае, условия обмена и график приёма монет, можно найти на веб-ресурсе монетнаянеделя.рф.

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