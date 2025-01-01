В Прикамье охранник филиала ПАО «Газпром» внезапно умер на рабочем месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств инцидента с гибелью сотрудника филиала ПАО «Газпром» — «Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром».

Сообщается, что 7 апреля 2025 года в 07:37 охранник находился на посту в здании КПП компрессорной станции «Пермская», входящей в состав Пермского линейного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский», расположенной в д. Броды Фроловского сельского поселения. После того как ему стало плохо, работник сам вызвал скорую помощь, но потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть сотрудника 1975 г.р.

В настоящее время создаётся комиссия для расследования этого несчастного случая с целью выяснения всех обстоятельств и причин смерти работника. В ближайшее время будет проведён юридический анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, в том числе его графика работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинского исследования для определения точной причины смерти. В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие меры административного воздействия, прокомментировали в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

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