Кулич на Пасху в Перми оказался одним из самых дешёвых в России Основной рост цен пришёлся на сливочное масло Поделиться Твитнуть

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По данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, приготовление пасхального кулича в домашних условиях обойдется российским семьям в 803 руб., что на 21% или 128 руб. дороже, чем годом ранее. Об этом сообщает life.ru.

Основной рост цен пришёлся на сливочное масло, соль и дрожжи. Самыми затратными компонентами остаются цукаты и орехи, килограмм которых стоит 900 и 1100 руб. соответственно. Отмечается, что наиболее экономичные куличи готовят в Приволжском федеральном округе, а самые дорогие — в Дальневосточном.

В преддверии Пасхи пермское управление антимонопольной службы обратилось к торговым сетям с предостережением о недопустимости неоправданного увеличения стоимости яиц и других продуктов, пользующихся повышенным спросом. Ритейлеров предупредили о возможных юридических последствиях в случае нарушения законодательства.

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