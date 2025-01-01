В преддверии Пасхи Пермское УФАС проследит за ценами на яйца и муку Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

Антимонопольная служба Пермского края призывает продавцов к ответственному ведению бизнеса в период, когда спрос на товары может значительно возрасти в связи с приближающимся праздником Пасхи, об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В частности, в управлении акцентировали внимание участников рынка на недопустимости неоправданного роста цен на куриные яйца, муку, кондитерские изделия, масло и другие продукты, пользующиеся повышенным спросом у населения в связи с предстоящим праздником.

Ведомство напоминает об обязательности строгого соблюдения антимонопольного законодательства в процессе ведения бизнеса.

Также Пермское УФАС рекомендовало розничным сетям отражать снижение отпускных цен поставщиками на вышеуказанные продукты для конечных покупателей.

Данные уведомления разосланы крупнейшим торговым сетям региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.