Пермский производитель водки выручил за год 4,1 млрд рублей В АО «Бастион» опубликовали финансовую отчётность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно финансовой отчетности, пермское АО «Бастион» завершило прошлый год с прибылью в 107,4 млн руб., а объём продаж превысил 4 млрд руб. Такие данные публикует портал «СПАРК-Интерфакс».

По сравнению с 2023 годом чистая прибыль предприятия увеличилась на 37,6%, с 78 млн руб., а выручка — на 6,4%, с 3,5 млрд руб.

В прошлом отчётном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 2,7 млрд руб.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2024 год составила 203 человека. Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 11 товарных знаков и имеет 4 действующие лицензии, это является признаком повышенной надежности контрагента.

Компания была создана на основе производственной базы Пермского винодельческого завода, функционирующего с 1942 года. До 2017 года предприятие называлось «Уралалко», после чего было переименовано. С 2003 года организация является частью российского холдинга «Белуга Групп» (ранее известного как ГК «Синергия»).

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