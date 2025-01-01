Жительница Прикамья потеряла 5 млн рублей из-за действий мошенников Поделиться Твитнуть

В Чусовом местная жительница потеряла около 5 млн руб., соблазнившись рекламой инвестиций с высокой доходностью, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По словам потерпевшей, в интернете она увидела рекламное объявление, обещающее значительный доход. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету, после чего с ней связался неизвестный, представившийся финансовым аналитиком. Он предложил ей инвестировать в криптовалюту через специальное приложение. Женщина, заинтересовавшись предложением, установила приложение на свой телефон. Звонивший убедил её в необходимости внесения средств для начала работы, подчёркивая, что больший вклад принесёт большую прибыль.

В течение месяца жительница Чусового переводила деньги на указанные счета, пока не осознала, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба превысила 4,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ведёт розыск причастных к данному преступлению.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять осмотрительность и не участвовать в сомнительных инвестиционных проектах без необходимых знаний. Инвестиции всегда связаны с риском. Ни один брокер не может гарантировать стопроцентную прибыль, особенно в короткие сроки. Тем более, нельзя доверять незнакомцам и рекламе, предлагающей нереально высокую доходность и требующей перевода средств на сторонние счета.

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